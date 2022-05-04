مع إعلان الاتحاد الأوروبي خطط حظر الخام الروسي.. النفط يقفز

قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططا للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي مما عوض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل أو 2.8 بالمئة مسجلة 107.91 دولار للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 3.02 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 105.43 دولار للبرميل.

واقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء حظرا تدريجيا على النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي بهدف زيادة عزلة موسكو.

وشملت الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية الاستغناء خلال ستة أشهر عن الخام الروسي وعن منتجات التكرير بنهاية 2022. وتعهدت فون دير لين بتقليل أثر ذلك على الاقتصادات الأوروبية.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل نيسان.

وذلك أكبر من المتوقع في استطلاع لرويترز الذي يقدر أن الانخفاض سيكون بمقدار 800 ألف برميل. وتعلن الحكومة الأميريكية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19 والتي قلصت خطط السفر حلال عطلة عيد العمال.