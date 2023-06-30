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مع إعلان الموظفين تمديد الإضراب.. حركة الملاحة الجوية تتعطل في مطار جنيف

30 - يونيو - 2023
علم سويسرا

علم سويسرا

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تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار جنيف في وقت مبكر من اليوم الجمعة 30\6\2023 وأُلغيت 64 رحلة إقلاع ووصول مع إعلان موظفي الخدمة العامة إضرابا بسبب الأجور ويخططون لمواصلة هذا التحرك حتى غد السبت 1\7\2023.

ووقف نحو مئة موظف أمام منطقة الإقلاع في المطار للاحتجاج على سياسة الأجور التي وافق عليها مجلس إدارة المطار لتجميد أي زيادة في الأجور.

وصوت اتحاد الخدمة العامة، الذي رفض مقترحا من إدارة المطار كان من الممكن أن ينهي الإضراب، لصالح مواصلة الإضراب حتى نهاية يوم الجمعة 30\6\2023 واستئنافه غدا السبت 1\7\2023.

وقال جامشيد بورانبير أمين عام الاتحاد “بالطبع ذلك مؤسف، لكننا طلبنا من الركاب صب غضبهم على إدارة المطار المسؤولة عن هذه الفوضى”.

وتعطلت حركة الملاحة الجوية في المطار، وهو مركز للدبلوماسيين والمسؤولين المسافرين إلى هيئات الأمم المتحدة، بين السادسة والعاشرة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وأصبحت حالات التأخير ملحوظة عند حوالي الساعة 9:30 صباحا عندما شكل المسافرون طوابير طويلة للدخول والخضوع للتفتيش الأمني.

    المصدر :
  • رويترز

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