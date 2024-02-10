مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.. "مخاوف" في سوق الكاكاو

أعرب خبراء الصناعة عن مخاوفهم بشأن التحديات النظامية المحتملة والتأثير الوشيك على مستهلكي الشوكولاتة، بحسب وكالة رويترز.

حيث شهدت أسعار الكاكاو العالمية ارتفاعا وصل لمستويات غير مسبوقة لليوم التاسع على التوالي، مما يثير مخاوف كبيرة بين المتداولين في السوق من احتمال استمرار نقص الإمدادات للموسم الرابع على التوالي وما بعده.

ويدق الارتفاع الكبير في أسعار الكاكاو ناقوس الخطر، إذ أعرب خبراء الصناعة عن مخاوفهم بشأن التحديات النظامية المحتملة والتأثير الوشيك على مستهلكي الشوكولاتة.

ويواجه صانعو الشوكولاتة، ومن بينهم العملاق الأميركي “هيرشي”، أسعار الكاكاو التاريخية، بما يؤثر على نمو أرباحهم ويؤدي إلى تباطؤ الطلب على المنتجات ذات الأسعار الأعلى.

والخميس الماضي، ذكرت شركة هيرشي (إحدى شركات الشوكولاتة الرائدة) أنها تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الكاكاو إلى الحد من نمو أرباحها هذا العام. وقد استنفدت الشركة بالفعل مخزونها من الفاصوليا الرخيصة، مما أدى إلى تفاقم الضغط على أدائها المالي.

وحذر بول جول، المحلل في رابوبنك، من أن “الذعر موجود بالفعل في السوق، ولكن من المحتمل أن نتحرك إلى مستوى أعلى”.

وشدد على المخاطر التي يواجهها الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الأمراض التي تصيب أشجار الكاكاو في غرب أفريقيا، وهي المنطقة الأكثر إنتاجا، أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة.

وتشير مصادر لرويترز إلى أن الافتقار إلى خيارات العلاج الفعالة يترك الصناعة أمام مهمة صعبة تتمثل في قطع الأشجار المتضررة وإعادة زراعتها.

وارتفعت العقود الآجلة للكاكاو القياسية في لندن إلى مستوى قياسي بلغ 4916 جنيها للطن المتري يوم الجمعة، مسجلة زيادة بنسبة 2.1% إلى 4757 جنيها للطن عند الإغلاق.

وتضاعفت الأسعار منذ بداية العام الماضي. وبالمثل، في نيويورك، وصلت العقود الآجلة للكاكاو القياسية في “إنتركونتيننتال إكستشينج” إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 6030 دولارا للطن الجمعة، لتغلق مرتفعة بنسبة 1.4% عند 5888 دولارا للطن، أي ما يقرب من الضعف منذ بداية العام الماضي.

وتوقع استطلاع -أجرته رويترز مؤخرا- للكاكاو عجزا عالميا قدره 375 ألف طن في موسم 2023-2024، وهو ما يتجاوز التقدير السابق في أغسطس/آب الماضي ويمثل العجز الثالث على التوالي للسوق. وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة بشكل قياسي، فقد انسحب بائعو الكاكاو إلى حد كبير من السوق، مما أدى إلى استمرار تحديات السيولة.

ويؤثر الوضع في سوق الكاكاو أيضا على السلع الخفيفة الأخرى، إذ شهد السكر الخام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% ليصل إلى 24.02 سنتا للرطل، في حين ظل السكر الأبيض مستقرا نسبيا عند 665.50 دولارا للطن.

وارتفعت أسعار القهوة العربية بنسبة 5.65 سنتات، أو ما يعادل 3%، عند 1915 دولارا للرطل، وارتفعت قهوة روبوستا بنسبة 3.5% عند 3217 دولارا للطن.

ومع استمرار أسعار الكاكاو في الارتفاع غير المسبوق، تستعد الصناعة لعواقب محتملة طويلة المدى، إذ يراقب المحللون عن كثب جولات المحاصيل القادمة في الربع الثاني لتقييم مدى خطورة الوضع وآثاره على المواسم المستقبلية.