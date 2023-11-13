مع ارتفاع الدولار.. الذهب قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع

حومت أسعار الذهب اليوم الإثنين قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلًا 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولار.

هبط الذهب 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ قوضت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم باول آمالا في خفض أسعار الفائدة.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري “التركيز ينصب نوعًا ما على ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من شأنها جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقف أو يرفع أسعار الفائدة. لذلك أعتقد أن تحركات الأسواق طفيفة قبيل هذه البيانات”.

من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.12 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 845.60 دولار.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.85 دولار للأوقية، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.