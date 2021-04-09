مع ارتفاع حدة التوتر الروسي الأوكراني.. سفن حربية أمريكية قريباً إلى البحر الاسود

تدرس الولايات المتحدة إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود خلال الأسابيع القليلة القادمة في خطوة لإظهار الدعم لأوكرانيا بعد التزايد العسكري الروسي على حدودها، وفقا لما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، الخميس.

وقال المسؤول إن البحرية الأميركية تعمل بشكل روتيني في البحر الأسود، لكن نشر سفن حربية سيوجه رسالة إلى موسكو بأن واشنطن تراقب الوضع عن قرب.

وأشارت الشبكة إلى أن واشنطن يتوجب عليها تقديم إشعار لمدة 14 يوم باعتزامها نشر سفنها الحربية في البحر الأسود بموجب معاهدة 1936 التي تمنح لتركيا السيطرة على المضائق لدخول البحر.

وقالت الشبكة إنه من غير الواضح حتى الآن إن كانت واشنطن أرسلت الإشعار اللازم لذلك.

وقال مسؤول الدفاع للشبكة إن طائرات الاستطلاع التابعة للبحرية الأميركية تواصل التحليق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود لمراقبة النشاط البحري الروسي وأي تحركات للقوات في شبه جزيرة القرم.

وقامت قاذفتان أميركيتان من طراز “بي-1″، الأربعاء، بمهمتين فوق بحر إيجه.

وأضافت الشبكة أنه رغم أن واشنطن لا ترى في حشد روسيا لقواتها بمثابة موقف لعمل هجومي، إلا أن المسؤول أكد “إذا تغير شيء ما سنكون مستعدين للرد”.

والتقييم الأميركي الحالي، وفق المسؤول، هو أن الروس يجرون تدريبات ومناورات وأن المخابرات لم تشر إلى أوامر عسكرية باتخاذ مزيد من الإجراءات، إلا أن المسؤول أشار إلى أنهم يدركون جيدا أن ذلك يمكن أن يتغير في أي وقت.

وأعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن قلقها المتزايد من الحشود العسكرية الروسية عند حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن “الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد من التصعيد الأخير للهجمات الروسية في شرق أوكرانيا، وخصوصا تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية”.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد توجه، الخميس، إلى الخطوط الأمامية للنزاع الدائر مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد حيث تتزايد الاشتباكات المسلحة، في وقت حصلت كييف على دعم برلين التي طلبت إلى الكرملين خفض قواته عند الحدود مع أوكرانيا.

وانتقدت كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو في الأيام الأخيرة على خلفية حشدها قوات عند الحدود وأيضا في شبه جزيرة القرم، في وقت تندلع اشتباكات شبه يومية مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وتوفي جندي أوكراني الخميس متأثرا بجروحه، ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بداية العام إلى 25، حسب وزارة الدفاع. وكانت أوكرانيا فقدت العام الماضي 50 جنديا على الجبهة، وفقا للرئاسة.