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مع ارتفاع درجات الحرارة.. حرائق الغابات تجتاح منطقة إسبانية

منذ 41 دقيقة
حرائق إسبانيا

حرائق إسبانيا

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أعلنت السلطات الإسبانية أن أكثر من 100 حريق غابات اندلع في منطقة أستورياس بشمال البلاد اليوم الخميس، وأن معظمها أشعلها أفراد عن عمد وفي وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

وجاءت الحرائق لتضيف لحريق غابات آخر لا يزال مشتعلاً بعد ثمانية أيام من اندلاعه في الغابات في منطقة فالنسيا الشرقية، وحريق آخر اجتاح مساحات واسعة من الأراضي في جاليثيا في الشمال الغربي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي ألسنة اللهب وهي تتصاعد بالقرب من طريق بينما كانت السيارات تمر في منطقة أستورياس.

وحظرت السلطات الوصول إلى طرق السير في الغابات وأي ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الحرائق.

وقال رئيس بلدية المنطقة أدريان باربون على تويتر: ” أستورياس لا تحترق بل هم أشعلوها. المسؤولون عن ذلك هم من أضرموا النيران في غاباتنا. إنهم مجرمون جانحون وسيحاسبون ويعاملون على هذا الأساس”.

وعبرت الحكومة الإسبانية عن قلقها من اندلاع مزيد من الحرائق هذا العام بعد شتاء جاف على غير المعتاد في مناطق من جنوب أوروبا، ووسط ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.

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