مع ازدياد التراجع.. الصين تتعهد بمزيد من الدعم الاقتصادي

استمر سوق التصنيع والإسكان في الصين في التراجع خلال شهر يوليو، حيث قدمت بكين تعهدات جديدة لدعم تعافي الاقتصاد.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، فقد انخفض مؤشر Caixin للنشاط الصناعي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 49.2 الشهر الماضي، مما يشير إلى انكماش في القطاع مع تراجع الطلب على الصادرات، كما أظهر تقرير منفصل أن مبيعات المنازل تراجعت بنسبة 33.1٪ في يوليو، وهي أكبر نسبة في عام.

جاءت البيانات الاقتصادية الضعيفة جنبًا إلى جنب مع مجموعة من التعهدات من الحكومة في الأيام الأخيرة لدعم الاقتصاد، وتتبع الإشارات المؤيدة للنمو من المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أعلى هيئة لصنع القرار، الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، يوم الثلاثاء إن الحكومة ستعزز الائتمان للشركات الخاصة وتوسع إجراءات التمويل الأخرى للشركات الصغيرة، كما تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب أربع وكالات حكومية أخرى، بما في ذلك البنك المركزي، بزيادة الدعم المالي للشركات الأصغر في سلاسل التوريد الرئيسية.

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال بنك الشعب الصيني وإدارة الدولة للنقد الأجنبي في بيان إن البنوك ستوجه لتعديل معدلات الرهن العقاري الحالية إلى أسفل، مضيفين أنها ستواصل دعم التطور المستقر لسوق العقارات.

كما سيتم توجيه معدلات الفائدة على الرهن العقاري ونسب الدفعة الأولى إلى الأدنى لتلبية الطلب بشكل أفضل، وفقًا للبيان المشترك، وأكد البنك المركزي أنه سينفذ سياسة نقدية حكيمة تكون مستهدفة وقوية.

دعا كبار القادة في وقت متأخر من يوم الاثنين المدن إلى إدخال سياسات لضمان التنمية الصحية لأسواق العقارات الخاصة بهم.

وبينما انتعش المستثمرون من الإشارات الإيجابية حتى الآن، فقد عكست الأسهم مكاسبها يوم الثلاثاء نظرًا للبيانات الاقتصادية الضعيفة. وأشار الاقتصاديون إلى أن بكين امتنعت عن تقديم تحفيز نقدي ومالي كبير وأن إجراءات السياسة المعلنة حتى الآن تفتقر إلى أي دعم نقدي مباشر للمستهلكين لتحفيز الإنفاق.

قال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى وشمال آسيا في ستاندرد تشارترد بي إل سي، مشيرًا إلى إشعار لجنة تسوية المنازعات NDRC: “الخطر في الواقع هو وجود قائمة طويلة جدًا مع تخفيف الإجراءات الرئيسية. التنفيذ ضروري لإعادة بناء الثقة تدريجيًا، وسيستغرق وقتًا”.

وأضاف: “ما يهم أكثر هو تعزيز بيئة يشعر فيها قطاع الأعمال الخاص بالراحة للاستثمار، مع قواعد واضحة وعادلة يمكن توقع التزام جميع الأطراف بها”.

تعهد بيان يوم الثلاثاء من وزارة التجارة والاستثمار الدولية والإدارات الأخرى بإنشاء قائمة من الشركات الصغيرة في سلاسل التوريد الرئيسية، وتحديد احتياجاتها التمويلية وتشجيع البنوك على دعمها. وبحسب البيان، سيتم تقديم المساعدة للشركات من أجل الذهاب إلى شركات الأسهم العامة والخاصة، وسيتم تشجيعها على الاستثمار فيها.

وفي إشعار يوم الثلاثاء، كرر مسؤولو NDRC دعمهم للتنمية الصحية لشركات منصات الإنترنت وتعهدوا بالكشف عن المزيد من المشاريع الاستثمارية من قبل هذه الشركات.

كما أصدر المسؤولون في الأيام الأخيرة خططًا لتعزيز الصناعات الاستهلاكية، قائلين يوم الجمعة إنهم يريدون زيادة قطاع السلع الاستهلاكية، أو ما يسمى بالصناعة الخفيفة، والتي تغطي سلعًا من السلع المنزلية والأغذية وصناعة الورق إلى المنتجات البلاستيكية والجلود والبطاريات.

تفي الحكومة الصينية بتعهدها بدعم الاقتصاد بمجموعة من السياسات الجديدة لتعزيز الاستهلاك ودعم سوق العقارات. كما تزيد التحركات من فرص حدوث انتعاش أكثر قوة في الساعة الثانية، لكن ميزان المخاطر لا يزال متجهًا نحو الأسفل. نعتقد أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى المزيد لمواجهة السحب من سوق الإسكان الراكد والمشاعر الضعيفة بين الشركات والمستهلكين.

جاء مؤشر Caixin بعد يوم من إظهار مؤشر مديري المشتريات الرسمي انكماشًا في التصنيع في يوليو وتباطؤًا في نشاط الخدمات. كما أظهرت مؤشرات أخرى عالية التردد انخفاضًا في إنفاق المستهلكين في الشهر.

يلقي الركود التصنيعي في الصين بثقله على المصانع الآسيوية. فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات التايواني إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 44.1 في يوليو، بينما انخفض مؤشر اليابان بشكل طفيف إلى 49.6، وفقًا لتقارير يوم الثلاثاء من S&P Global و au Jibun Bank. وقد ساعد الطلب المحلي جزئيًا على عزل جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا والفلبين.