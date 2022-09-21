مع استمرار الاحتجاجات.. إيران تقيّد الوصول لانستغرام

قال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت إن إيران حدت من قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز اليوم الأربعاء وسط احتجاجات في البلاد في أعقاب وفاة شابة في أثناء احتجاز الشرطة لها.

وأثارت وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران الأسبوع الماضي بسبب ارتدائها “ملابس غير مناسبة”، غضبا عارما في إيران بشأن قضايا من بينها الحريات وتدهور الاقتصاد بسبب العقوبات.

وقال وزير الاتصالات الإيراني في وقت سابق اليوم الأربعاء إن ما نسبته له وسائل إعلام من القول إن السلطات قد تعطل خدمات الإنترنت لأسباب أمنية أُسيء نقله.

ولم ترد شركة ميتا بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقُتل ثلاثة محتجين إيرانيين جدد في تحرّكات مندّدة بوفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة ”الأخلاق“، وفق ما أعلن الأربعاء مسؤولان قضائي وأمني.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ عن المدعي العام لمحافظة كرمانشاه شهرام كرامي قوله، إنه ”لسوء الحظ قتل شخصان خلال أعمال الشغب الثلاثاء“، مضيفا ”نحن واثقون من أن عناصر مناهضين للثورة ارتكبوا هذا العمل“.

وأعلن كرامي، عن إصابة 25 شخصا بينهم عناصر في الشرطة خلال الاحتجاجات، فيما أعلن قائد شرطة كردستان علي آزادي مقتل شخص آخر، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“.