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مع استمرار الاشتباكات.. إعلان حظر التجول في العراق

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 6:40 مساءً
العراق

BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 01: Security forces intervene in Iraqi demonstrators with water cannons and tear gas canisters when demonstrators tried to enter Green Zone in Baghdad, Iraq on October 01, 2019. Iraqi demonstrators protested against Iraqi government. ( Murtadha Sudani - Anadolu Agency )

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اشتبك عشرات من الشبان الموالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مع أنصار جماعات مدعومة من إيران خارج المنطقة الخضراء بوسط بغداد التي تضم مجمعات حكومية وسفارات وتبادلوا الرشق بالحجارة.

وسمع دوي إطلاق نار وسط بغداد نتيجة إطلاق أعيرة في الهواء على ما يبدو.

ووقعت الاشتباكات بعد ساعات من إعلان الصدر انسحابه من السياسة، ما دفع أنصاره، الذين يعتصمون منذ أسابيع داخل مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، للتظاهر واقتحام المقر الرئيسي لمجلس الوزراء.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق حظرا للتجول في أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السابعة مساء الاثنين وحتى إشعار آخر.

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