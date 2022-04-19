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مع استمرار الحرب في أوكرانيا.. الأسهم الأورويبة تتراجع

19 - أبريل - 2022
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

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مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا وتصاعد التوتر بين البلدين، تتجه الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ما يقرب من أسبوعين، إذ تنتاب المستثمرين حالة من التوتر. وذلك تزامنا مع توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسة النقدية ونتائج أعمال متباينة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بعد انخفاضه 0.9 بالمئة الأسبوع الماضي. وقادت أسهم السفر والبناء الخسائر في التعاملات المبكرة.

وشنت القوات الروسية هجومها المتوقع في شرق أوكرانيا، في محاولة لاختراق الدفاعات على امتداد خط المواجهة بأكمله تقريبا في وقت مبكر اليوم، فيما وصفه مسؤولون أوكرانيون بالمرحلة الثانية من الحرب.

وشهت جميع الأسواق الأوروبية تراجعا.

فيما كرر جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية العام أمس الاثنين، قائلا إن التضخم في الولايات المتحدة “مرتفع للغاية”.

وهبط سهم سكور 2.6 بالمئة بعد أن قالت شركة إعادة التأمين الفرنسية إنها تتوقع حجز رسوم من أجل المطالبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.

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