مع استمرار الحرب.. "ملائكة الموت" تنضم إلى القوات الجوية الروسية

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الجيش الروسي يضم حاليا “ملائكة الموت”، وهن مقاتلات تم ضمهن إلى القوات الجوية الروسية مؤخرا، بعد تخرجهن مع استمرار غزو أوكرانيا.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: “أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ملائكة الموت”، وهن نساء تخرجن مؤخرا ليكن طيارات في القوات الجوية الروسية. وقد شوهدن خلال عرض عسكري روسي تم مؤخرا في “كراسنادور”، بعد تأهيلهن عسكريا في مدرسة سيروف الجوية العسكرية العليا”.

وأوضحت: “تم تدريب النساء اللاتي التحقن مؤخرا بالقوات الجوية الروسية على استخدام القاذفات النووية الإستراتيجية، وطائرات الدعم الجوي”.

ونقلت عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله: “تواصل هؤلاء المقاتلات التقليد الروسي بصورة رائعة، إنهن بمثابة قدوة ونموذج لباقي الفتيات”.

إلا أن الأمر لم يخل من الانتقادات، حيث قال أحد المنتقدين: “هؤلاء الفتيات سوف يتزوجن قريبا، وسيقمن بالخدمة وهن في عطلة الأمومة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيف ستالين، الزعيم الروسي السابق، سمح للنساء بالطيران والقتال خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح 23 منهن بطلات للاتحاد السوفيتي السابق.

وقالت “ديلي ميل” إن هناك 16 من المقاتلات الروس تخرجن مؤخرا، من بين 400 طيار، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تخريج نساء من القوات الجوية منذ الحرب العالمية الثانية.

ونوهت إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تدخل شخصيا لإلحاق آنا شيرباكوفا بالمدرسة الجوية العسكرية الروسية، بعد رفض طلبها في البداية.

وتابعت: “شوهدت الخريجات الجدد، وهن أول من يتم تخريجهن منذ الحرب العالمية الثانية، وهن يلقين العملات المعدنية وباقات الورود في الهواء، خلال حفل التخرج، الذي أقيم مؤخرا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا”.