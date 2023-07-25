مع اشتداد موجة الحرّ.. حريق غابات يستعرّ قرب بلدة شاطئيّة في تركيا

كافح رجال الإطفاء في تركيا حريق غابات بالقرب من بلدة كيمير الشاطئية في إقليم أنطاليا الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إذ يواجهون الحريق من البر والجو في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء المنطقة.

وقال مكتب حاكم أنطاليا في بيان، إنّ الحريق انتشر بسرعة عبر الغابات في المنطقة نتيجة للرياح القوية وانخفاض نسبة الرطوبة.

وقال وزير السياحة محمد نوري أرصوي للصحافيين، إنه تم نشر عشر طائرات و22 هليكوبتر وأكثر من 200 مركبة، في إطار جهود مكافحة الحريق، وأتت النيران على نحو 120 هكتارًا من أراضي الغابات في منطقة كيمير.

واندلع الحريق في تركيا مع اشتداد موجة من الحر في مناطق كبيرة في حوض البحر المتوسط، حيث راح ضحية حرائق الغابات 34 شخصًا في الجزائر، وتم إجلاء آلاف السائحين من جزيرة رودس اليونانية.

وقال حاكم أنطاليا أرسين يازجي، إن السلطات المحلية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمنع امتداد الحريق إلى المناطق السكنية.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إخلاء مستشفى في كيمير كإجراء احترازي، ونقل ستة أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الأدخنة.