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مع اقتراب خانون.. الصين تحذر من ثالث إعصار في 3 أسابيع

منذ 4 دقائق
آثار الأعاصير في الصين

آثار الأعاصير في الصين (رويترز)

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حذر خبراء الأرصاد الجوية في الصين (السبت 29-7-2023) من اقتراب العاصفة المدارية خانون التي من المتوقع أن تكتسب قوة الإعصار سريعا وأن تجتاح الساحل الصيني المكتظ بالسكان خلال الأيام المقبلة.

وقال الخبراء إن خانون، الذي يبعد الآن أكثر من ألف كيلومتر إلى الشرق من الفلبين في المحيط الهادي، ربما يصل إلى إقليم تشجيانغ ذي الأهمية الاقتصادية يوم الثلاثاء على أقرب تقدير.

والأعاصير شائعة في الصين وغالبا ما تهدد المدن الكبرى. ويعاني ما يصل إلى 150 مدينة صينية من الفيضانات كل عام بسبب ضعف أنظمة تصريف المياه، ما يؤدي إلى تعطيل الاقتصادات المحلية بل وحصد الأرواح أيضا.

ومع دخول منطقة غرب المحيط الهادي ذروة موسم الأعاصير في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، يحذر العلماء من أن العواصف ربما تزداد عنفا وتحدث وتيرة أكبر بسبب الاحتباس الحراري. وسيكون خانون الإعصار الثالث الذي يضرب الصين بعد الإعصار دوكسوري القوي أمس الجمعة والإعصار تاليم قبل أسبوع فحسب.

    المصدر :
  • رويترز

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