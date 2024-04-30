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مع اقتراب ذكرى الحرب العالمية الثانية.. أمستردام تفرض قيوداً جديدة

منذ 31 دقيقة
أمستردام - هولندا

أمستردام - هولندا

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أعلنت مدينة أمستردام الثلاثاء عزمها فرض قيود على حضور مراسم إحياء الذكرى الوطنية السنوية للحرب العالمية الثانية في الرابع من مايو\أيار لضمان الأمن والحد من اضطرابات محتملة وسط توتر متعلق بالحرب في غزة.

وقالت رئيسة بلدية أمستردام فيمكه هالسيما إن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتوتر المتصاعد في شتى أنحاء الشرق الأوسط زادا من مخاطر حدوث اضطرابات خلال مراسم الذكرى سواء عبر احتجاجات أو “أعمال عفوية”.

وأشار المنظمون إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات للتأكد من أن مراسم إحياء الذكرى ستكون “لائقة وآمنة ومنضبطة”.

وفي افتتاح متحف للهولوكوست بأمستردام في شهر مارس\آذار، أطلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين ومعارضون للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة الألعاب النارية وصيحات الاستهجان عند وصول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى المتحف.

    المصدر :
  • رويترز

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