مع اقتراب قمة "إيكواس".. المجلس العسكريّ يرفض دخول بعثة دبلوماسيّة إلى النيجر

رفض المجلس العسكري في النيجر، اليوم الثلاثاء، أحدث بعثة دبلوماسية من دول غرب أفريقيا تستهدف استعادة النظام الدستوري بعد انقلاب 26 يوليو/ تموز، وقاوم المجلس أيضًا ضغوطًا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإجراء مفاوضات.

ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لعقد قمة يوم الخميس، لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس/ آب، لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

واتفق قادة دفاع إيكواس يوم الجمعة على خطة عمل عسكرية محتملة من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وجاء في رسالة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد متحدث باسم جيش النيجر صحتها، أن المجلس العسكري في النيجر رفض منح تصريح سفر إلى النيجر لوفد مشترك من إيكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وقالت الرسالة إن الغضب الشعبي بين مواطني النيجر بسبب العقوبات التي فرضتها إيكواس ردًا على الانقلاب يجعل من المستحيل استضافة المبعوثين بأمان. ونددت الرسالة بما قالت إنه “مناخ التهديد بالعدوان على النيجر”.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأفريقي منع دخول بعثة ورفضت إيكواس التعليق.

وكان المجلس العسكري قد تجاهل بالفعل اجتماعات مع مبعوث أميركي كبير ووفد آخر من إيكواس.

وقالت الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يؤيد بقوة جهود الوساطة التي تبذلها إيكواس.

فيما أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإذاعة آر.إف.آي الفرنسية اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الدبلوماسية هي أفضل طريق لحل هذا الوضع.

ورفض بلينكن التعليق على مستقبل نحو 1100 جندي أميركي في النيجر حيث تتمركز أيضًا قوات فرنسية وألمانية وإيطالية.

وقال بلينكن في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية إنه قلق من احتمال أن تستغل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة حالة عدم الاستقرار في النيجر لتعزيز وجودها في منطقة الساحل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عنه قوله: “أعتقد أن ما حدث وما يحدث في النيجر لم يكن بتحريض من روسيا أو من فاغنر، لكنهم… حاولوا الاستفادة منه”.

يأتي ذلك فيما توجهت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى نيامي أمس الإثنين، لكن السلطات لم تسمح لها بمقابلة رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أو مقابلة بازوم المحتجز.

وقالت نولاند إن محادثاتها مع الضباط الصغار كانت “صريحة وصعبة”، وإن الضباط لم يبدوا اهتمامًا يذكر باستكشاف سبل استعادة النظام الديمقراطي.

وأرسلت إيكواس في الأسبوع الماضي بعثة إلى نيامي بقيادة عبد السلام أبو بكر، الحاكم العسكري السابق لنيجيريا، لكن تياني رفض أيضًا مقابلته.

على النقيض من ذلك، اجتمع تياني أمس الإثنين بوفد مشترك من مالي وبوركينا فاسو، الدولتين اللتين استولى الجيش فيهما على السلطة من المدنيين. وتعهد المجلسان العسكريان هناك بدعم الانقلاب في النيجر.

وقال عبد الله مايجا المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر في التلفزيون الحكومي: “لن نقبل تدخلًا عسكريًا في النيجر. بقاؤنا يعتمد على ذلك”.