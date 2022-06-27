مع اقتراب موعد الانتخابات.. تراجع التأييد لرئيس وزراء اليابان

أفادت قناة (إن.إتش.كيه) التلفزيونية اليوم الإثنين أن درجة التأييد لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استمرت في التراجع قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الشهر المقبل، لكن التأييد لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم كان متقدمًا على منافسيه.

وجاء التأييد لحكومة كيشيدا بنسبة 50 بالمئة في استطلاع لآراء الناخبين أجرته قناة (إن.إتش.كيه) في الفترة من 24 وحتى 26 يونيو حزيران بانخفاض عن 59 بالمئة قبل أسبوعين و55 بالمئة الأسبوع الماضي.

ولم يذكر التقرير أي أسباب عن هذا التراجع، لكن تأييد كيشيدا تراجع في استطلاعات رأي أجرتها وسائل إعلامية أخرى في الأسابيع الأخيرة مع تضرر عامة الشعب بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ومع ذلك، فقد وصل التأييد للحزب الديمقراطي الليبرالي إلى 35.6 بالمئة، متقدمًا بفارق كبير عن الحزب الدستوري الديمقراطي، أكبر حزب معارض في اليابان، الذي حصل على ستة بالمئة، وهو ما يبشر بالخير لكيشيدا، الذي يسعى إلى تحقيق نصر واضح في الانتخابات التي ستُجرى في العاشر من يوليو تموز لإحكام قبضته على السلطة.

وفي آخر انتخابات تشريعية، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي، المنتمي لليمين القومي، الذي يسيطر على السياسة اليابانية من دون منازع منذ 66 عاماً، على 276 مقعداً وحليفه حزب كوميتو، المنتمي ليمين الوسط، على 29 مقعداً، أي 305 مقاعد في المجموع، وهو ما منحه سيطرة كبيرة على السلطة.

لكن الوضع تغير كثيراً مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في 2017.