مع التقاط المستثمرين أنفاسهم.. الدولار يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2024

يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في 2024 اليوم الجمعة مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أن أدى تراجع التوقعات بشأن تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة قريبا إلى ارتفاع العملة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تراجع الين ويتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع مع سعي المستثمرين للاستفادة من العوائد الأفضل في كل مكان تقريبا باستثناء اليابان حيث ستظل أسعار الفائدة هناك قرب الصفر لبعض الوقت.

وانتعش الدولار هذا العام بفضل بيانات اقتصادية قوية وتحذيرات من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي بأن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مما دعم التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة سيتأجل إلى يونيو حزيران أو في وقت لاحق من العام.

وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 103.96 نقطة لكنه يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر كانون الأول بنحو 0.28 بالمئة.

واستقر اليورو في أحدث التداولات عند 1.0823 دولار.

وانخفض الين 0.8 بالمئة مقابل اليورو هذا الأسبوع ليلامس أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس الخميس عند 163.45 لليورو. وزاد الدولار 0.15 بالمئة ليتداول عند 150.75 ين هذا الأسبوع.

ويمكن للمستثمرين الاستفادة من تباين أسعار الفائدة، عبر ما يسمى تداول المناقلة، وذلك عن طريق الاقتراض بالين بحوالي صفر بالمئة وشراء أصول تدر دخلا بعملات أخرى.

ويسجل اليوان الصيني أداء مستقرا منذ عطلة العام القمري الجديد، وتحرك بالكاد هذا الأسبوع عن مستوى 7.1959 للدولار على الرغم من التخفيضات الحادة في أسعار فائدة الرهن العقاري بالصين.