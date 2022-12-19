مع انتهاء "المونديال".. "أكاديمية للشرطة" في قطر بأمر من الشيخ تميم

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، قرارًا أميريًا يقضي بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.

والقرار الأميري رقم /51/ لسنة 2022، قضى بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار بعد انتهاء فعاليات مونديال 2022، الذي تطلب من الدوحة استدعاء قوات أمن وجيش وشرطة من بلدان أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والكويت وباكستان وتركيا والأردن وفلسطين، للمساعدة في تأمين هذا الحدث الدولي الكبير الذي أقيم بين 20 تشرين الثاني الفائت و18 كانون الأول الحالي.

كما استدعت قطر مئات المدنيين، بمن فيهم دبلوماسيين من الخارج، للخدمة العسكريّة الإلزامية لتشغيل نقاط تفتيش أمنية في ملاعب كأس العالم.