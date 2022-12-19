الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مع انتهاء "المونديال".. "أكاديمية للشرطة" في قطر بأمر من الشيخ تميم

منذ 45 دقيقة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

A A A
طباعة المقال

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، قرارًا أميريًا يقضي بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.

والقرار الأميري رقم /51/ لسنة 2022، قضى بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار بعد انتهاء فعاليات مونديال 2022، الذي تطلب من الدوحة استدعاء قوات أمن وجيش وشرطة من بلدان أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والكويت وباكستان وتركيا والأردن وفلسطين، للمساعدة في تأمين هذا الحدث الدولي الكبير الذي أقيم بين 20 تشرين الثاني الفائت و18 كانون الأول الحالي.

كما استدعت قطر مئات المدنيين، بمن فيهم دبلوماسيين من الخارج، للخدمة العسكريّة الإلزامية لتشغيل نقاط تفتيش أمنية في ملاعب كأس العالم.

    المزيد من أخبار العالم

    ريشي سوناك
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا: الانسحاب الروسيّ من أوكرانيا قبل أيّ مفاوضات
    من قوات الأمن الأردنية
    "مجموعة من الأشقاء".. الأردن يكشف عن تفاصيل مداهمة قتلة "العقيد"
    احتجاجات إيران
    إنتفاضة إيران
    شرارة الغضب تتمدّد.. هتافات "الموت لخامنئي" تصدح من نوافذ الإيرانيّين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هدف ميسي الذي أثار الجدل
    كأس العالم قطر ٢٢
    مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
    كأس العالم قطر ٢٢
    نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
    دموع النجم كريستيانو رونالدو عقب الخسارة في المونديال
    كأس العالم قطر ٢٢
    "سانتوس فكّر في تحجيمه".. أسطورة مان يونايتد يتحدّث عن "دموع رونالدو"