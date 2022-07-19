مع انخفاض الدولار.. أسعار النفط تصعد

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الواقع في 19 تموز 2022 لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر أيلول 17 سنتا إلى 106.51 دولار للبرميل. وارتفع الخام 5.1 بالمئة أمس وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل نيسان.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 36 سنتا إلى 102.96 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1 بالمئة أمس الاثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو أيار.

وينقضي أجل عقد أغسطس آب لخام غرب تكساس الوسيط غدا الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر أيلول الأكثر تداولا 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا.

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأمريكي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار اليوم الواقع فيي 19 تموز 2022.

وحومت العملة الأمريكية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.