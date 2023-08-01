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مع انهيار هدنة عين الحلوة.. الإدارات الرسميّة في صيدا ستبقى مقفلة

منذ 13 ثانية
مدينة صيدا

مدينة صيدا

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مدد محافظ الجنوب منصور ضو، قرار إقفال الإدارات الرسمية في سرايا صيدا يوم غد الأربعاء، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بشكل نهائي في مخيم عين الحلوة.

هذا ولم يصمد وقف إطلاق النار طويلًا في عين الحلوة، حيث سمع صوت إطلاق رصاص وقدائف صاروخيّة، قرب مواقع حركة “فتح” ومدارس الأونروا في المخيم، ليل الإثنين، وتحدثت مصادر عن انهيار الهدنة التي تمّ الاتفاق عليها.

يأتي ذلك بعد أن كانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، قد عقدت اجتماعًا طارئًا لمتابعة الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، حيث دعا المجتمعون إلى تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع فورًا، والعمل على توفير المناخ الآمن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم، وبناء عليه شكلت هيئة العمل لجنة ميدانيّة لتنفيذ ذلك.

كما تمّ تكليف لجنة التحقيق المعينة والمشكّلة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك المباشرة الفورية بعملها للكشف عن المتورطين في ارتكاب الجريمة التي حصلت لتقديمهم للجهات القضائية والأمنية اللبنانية وإنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن ورفع تقريرها لهيئة العمل الفلسطيني المشترك.

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