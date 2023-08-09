مع بدء تنفيذ حكم سجنه.. محكمة عليا تنظر في استئناف من عمران خان

أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أنّ محكمة عليا ستنظر اليوم الأربعاء في استئناف قدّمه على الحكم بإدانته في تهم فساد.

وأصبح خان ممنوعًا من تولي أيّ منصب عام لمدة خمسة أعوام، مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام يوم السبت، في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.

وقال المحامي نعيم بانجوتا إنّ المحكمة ستبدأ إجراءات الاستئناف في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مضيفًا أن “عمران خان سيطلق سراحه إذا قُبلت القضية من حيث الموضوع”.

وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله في لاهور ويُحتجز في سجن بالقرب من إسلام اباد.

واستأنف الفريق القانوني لخان الحكم في مسعى لإسقاط حكم إدانته.

وكان خان (70 عامًا) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الاطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، مما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.