مع بدء مغادرة الأرمن لقرة باغ.. وفد أمريكي يصل أرمينيا

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن مسؤولتين كبيرتين بالإدارة الأمريكية ستصلان إلى أرمينيا، الاثنين، فيما بدأ الأرمن في ناجورنو قرة باغ نزوحا جماعيا أمس الأحد بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي المنطقة الانفصالية في صراع يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية.

وستكون زيارة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا والشؤون الآسيوية الأوروبية يوري كيم هي الأولى من نوعها إلى أرمينيا منذ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول إن باور ستلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين “وستؤكد الدعم الأمريكي لديمقراطية أرمينيا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها والتزامها بتلبية الاحتياجات الإنسانية التي نتجت عن (الوضع) في ناجورنو قرة باغ”.

وأضاف المسؤول أن باور ستكون أول مديرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تزور أرمينيا وتؤكد الشراكة الأمريكية مع يريفان و”تعبر عن قلقها البالغ بشأم السكان الأرمن في ناجورنو قرة باغ وتبحث التدابير اللازمة لمعالجة الأزمة الإنسانية هناك”.

وقال المسؤول “يساور الولايات المتحدة قلق بالغ إزاء التقارير عن الأوضاع الإنسانية في ناجورنو قرة باغ وتدعو إلى السماح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية وحركة التجارة دون أي عوائق”.

وأُجبر الأرمن في قرة باغ، المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان ولكنها لم تكن خاضعة لسيطرتها سابقا، على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي وذلك بعد عملية عسكرية استمرت 24 ساعة نفذها الجيش الأذربيجاني.

ولا يثق الأرمن بتعهدات أذربيجان بضمان حقوقهم حين ضم المنطقة. وقالت قيادة ناجورنو قرة باغ لرويترز إن الأرمن الذين يبلغ عددهم 120 ألفا في المنطقة لا يرغبون في العيش كجزء من أذربيجان خشية الاضطهاد والتطهير العرقي.