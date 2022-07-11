الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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مع بداية الموسم الجديد.. كم بلغت صادرات الحبوب الأوكرانية؟

منذ 5 دقائق
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أفادت وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين الواقع في 11 تموز بأن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من تموز، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30 بالمئة على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 حزيران بنسبة 8.5 بالمئة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقا رئيسيا للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث شح في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو تموز شملت 311 ألف طن من الذرة و71 ألف طن من القمح و17 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن أوكرانيا قد تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب خسارة أراض أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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