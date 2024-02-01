مع بداية فبراير.. مؤشرات وول ستريت ترتفع

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع صباح يوم الخميس 1 فبراير/شباط، بعد موجة بيع في الجلسة السابقة أعقبت تبديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة، فيما ينصب التركيز الآن على بيانات اقتصادية ونتائج أعمال شركات تكنولوجية كبرى تصدر في وقت لاحق من اليوم.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 15.46 نقطة بما يعادل 0.32 بالمئة إلى 4861.11 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 90.01 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 15254.02 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 25.04 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 38175.34 نقطة.