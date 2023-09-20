مع تدهور العلاقات.. الهند تطلب من مواطنيها في كندا توخي الحذر

حثت الهند، الأربعاء، رعاياها في كندا ومن يعتزمون زيارتها على توخي الحذر مع تدهور العلاقات بعد أن طردت كل دولة أحد دبلوماسيي الأخرى في خلاف متصاعد حول مقتل زعيم انفصالي من السيخ.

وتصاعد التوتر منذ أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إن بلاده تحقق في “اتهامات معقولة” بشأن احتمال تورط عملاء للحكومة الهندية في مقتل هارديب سينغ نيجار في كولومبيا البريطانية في يونيو حزيران.

وقالت وزارة الخارجية الهندية “في ضوء الأنشطة المتزايدة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود هناك ومن يفكرون في السفر، على توخي أقصى درجات الحذر”.

أضافت الوزارة في بيان “نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية في كندا، يُنصح الطلاب الهنود على وجه الخصوص بتوخي الحذر الشديد والبقاء يقظين”.

وتعد الهند أكبر دولة لها طلاب أجانب في كندا منذ عام 2018.

وأحجم المسؤولون الكنديون حتى الآن عن تحديد سبب اعتقادهم بأن الهند قد تكون على صلة بمقتل نيجار.