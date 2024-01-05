مع تدهور الوضع الأمني.. الهند توفّر حراسة أمنية للسفن في البحر الأحمر

أعلن مصدر حكومي اليوم الجمعة، أنّ وزارة الدفاع الهندية توفر حراسات لسفن الشحن الهندية في أعالي البحار في البحر الأحمر، مع استمرار تدهور الوضع الأمني ​​هناك.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه أنّ سفن الشحن قد تواجه تأخيرًا لمدة 14 يومًا في عمليات التسليم بسبب سلوكها طريقًا بحريًا أطول حول أفريقيا مما يتسبب أيضًا في زيادة كلفة النقل والتأمين.

وقال المصدر: “ارتفعت كلفة الشحن والتأمين بسبب اضطرار السفن إلى تجنب المنطقة وسلوك طريق أطول”.

وتتجنب السفن البحر الأحمر بعد أن كثفت جماعة الحوثي هجماتها التي قالت إنها رد على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال المصدر المطلع على الأمر اليوم الجمعة: “ترافق حراسة أمنية شحنات كثيرة في أعالي البحار بمساعدة وزارة الدفاع”.

وقالت البحرية الهندية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن فرق مهام تضمنت فرقاطات وسفنًا قتالية انتشرت في وسط وشمال بحر العرب لمساعدة السفن التجارية التي تمر عبر المنطقة.

وقال البيان الصادر يوم الأحد: “تعززت المراقبة الجوية بواسطة طائرات الدوريات البحرية بعيدة المدى والطائرات الموجهة عن بعد للإحاطة بشكل كامل بالمجال البحري”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى بيانا مشتركا كررت فيه الدعوة إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.