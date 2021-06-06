مع تراجع الإصابات بكورونا... الهند تعتزم تخفيف قواعد العزل العام

سجلت الهند 114460 إصابة جديدة بكورونا وهو أقل عدد في شهرين، بينما سجلت زيادة عدد الوفيات بمقدار 2677.

وتستعد مناطق في البلاد لتخفيف قيود التنقل التي فرضت لمكافحة الجائحة.

ولدى الهند ثاني أعلى عدد إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ تظهر بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي وصل إلى 28 مليونا و800 ألف حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 346759 حالة.

ولم تنحسر بعد موجة ثانية من المرض اجتاحت المناطق الريفية في البلاد لكن العاصمة نيودلهي ومدنا أخرى تعمل على السماح للمزيد من الأعمال والشركات بالعودة لنشاطها وتخفيف قيود التنقل اعتبارا من غد الاثنين.

وتعتزم ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، وهي أغني ولايات الهند وعانت من أعلى عدد إصابات في الموجة الثانية، البدء هذا الأسبوع على مراحل في تخفيف إجراءات عزل عام صارمة فرضت في أبريل.

وحذر علماء من أن موجة ثالثة من كورونا قد تضرب الهند في وقت لاحق من هذا العام وستؤثر على الأرجح أكثر على الأطفال، بحسب وكالة “رويترز”.