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مع تراجع الإيرادات.. تحذير من أزمة جديدة بأوكرانيا

منذ 44 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قال مستشار للرئيس الأوكراني اليوم الاثنين إنه يتعين على الشركاء الأجانب زيادة دعمهم المالي لبلاده لمساعدتها على الإبقاء على الاستقرار المالي في أثناء الحرب مع روسيا.

وأضاف المستشار تيموفي ميلوفانوف أن الحجم الراهن للقروض وغيرها من المساعدات غير كاف لتمويل احتياجات الدولة التي زادت بدرجة كبيرة بسبب الحرب في حين تراجعت الإيرادات.

وقال للتلفزيون الرسمي “إذا لم نخفض الإنفاق ونزيد التدفقات، خاصة من الشركاء الدوليين، إذا لم نحافظ على استقرار الوضع… قد نتحمل شهرا أو اثنين لكننا بعد ذلك سنواجه أزمة”.

500 مليون يورو

ويسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لإظهار أن التكتل يمكنه مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا رغم الأثر التضخمي الحاد على اقتصادات التكتل بعد مرور خمسة أشهر على الغزو الروسي.

ومن المرجح أن يوافق وزراء الخارجية على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي قدره 500 مليون يورو (504 ملايين دولار) إضافية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة مما يرفع الدعم الأمني المقدم من الاتحاد إلى ملياري يورو منذ اجتياح القوات الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير شباط.

ويقترب وزراء الخارجية من الاتفاق على حظر واردات الذهب الروسية.

وقال روبرت ريدبيرج نائب وزير خارجية السويد لدى وصوله لحضور الاجتماع “لا بد أن ندعم أوكرانيا… ستطرح السويد أهمية الموافقة على حزمة جديدة من الدعم العسكري لأوكرانيا. سنطرح أيضا أهمية مواصلة تعزيز الإجراءات التقييدية ضد روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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