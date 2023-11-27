مع تراجع الدولار.. الذهب يُسجّل أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو/ أيار. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2011.90 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: “ما يحرك الذهب حاليًا هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخرًا”.

وأضاف: “البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار”.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المنقحة للربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، المنتظر يوم الخميس.

وعززت أحدث البيانات، والتي أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ في تخفيف سياسة التشديد النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 24.67 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 930.51 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1070.76 دولار.