مع تراجع الليرة.. ارتفاع التضخم الشهري في تركيا إلى 3.9%

أظهرت بيانات رسمية (الأربعاء 5-7-2023) أن التضخم الشهري في تركيا صعد إلى 3.92 بالمئة في يونيو حزيران وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني على إثر تراجع حاد في الليرة بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة.

وهبط التضخم السنوي إلى 38.21 بالمئة في يونيو حزيران من 39.59 بالمئة في الشهر السابق لذلك لكن من المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار مرة أخرى خلال الصيف.

ولا يزال التضخم الشهري أقل من المتوسط المقدر في استطلاع أجرته رويترز الذي توقع أن يصل التضخم 4.84 بالمئة على أساس شهري. كما توقع الاستطلاع أن يصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 39.47 بالمئة ومن المتوقع أن ينهي العام عند 51.5 بالمئة.

وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها هذا العام وأكثر من 20 بالمئة في يونيو حزيران وحده.