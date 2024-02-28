مع تراجع المعنويات بشأن الأرباح.. الأسهم الأوروبية تنخفض

شهد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الأربعاء مع تأثر المعنويات بنتائج ضعيفة لأرباح الشركات، بينما يستعد المستثمرون على مستوى العالم لبيانات التضخم الحاسمة في منطقة اليورو والولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثا عن دلائل جديدة على التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة عند الإغلاق ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة لمستوى قياسي جديد بدعم من ارتفاع سهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات 0.3 بالمئة.

وكان قطاع العقارات الأكثر تضررا، إذ انخفض 1.8 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد هبوط المعنويات عقب إعلان تايلور ويمبي عن تراجع الأرباح السنوية وعن بنائها عددا أقل من المنازل هذا العام.

وتراجع سهم الشركة البريطانية للتطوير العقاري 4.8 بالمئة، كما هوى سهم شركة ريكيت البريطانية 13.3 بالمئة بعدما جاءت مبيعاتها في الربع الأخير دون التوقعات مما دفع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الأوسع نطاقا إلى الانخفاض 1.2 بالمئة.

ونزل مؤشر التكنولوجيا 1.4 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه بعدما حققت مكاسب قوية أمس الثلاثاء.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي إذ زاد ضعف الأرباح المخاوف بشأن وضع الشركات في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية قبل بيانات رئيسية عن التضخم.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الخميس، بينما تصدر بيانات منطقة اليورو يوم الجمعة.

ومن ضمن الأسهم الفردية، هوى سهم شركة ورلدلاين للمدفوعات 10.2 بالمئة بعد خسائر على مدى عام كامل.

وانهار سهم سانت جيمس بليس البريطانية لإدارة الثروات ليفقد 18.6 بالمئة من قيمته بعدما سجلت الشركة خسائر سنوية، كما هوى سهم كازينو جيشار 21.9 بالمئة بعد تسجيل خسائر صافية أكبر في 2023.