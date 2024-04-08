مع تراجع حدة التوترات بالشرق الأوسط.. انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 90.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 2253 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 90.01 دولار.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.01 دولار للبرميل، منخفضا 90 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 85.80 دولار.

وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الأحد إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل نيسان.

ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات.

وقالت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها يوم الجمعة إن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2022.