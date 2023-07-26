مع ترقب قرار الفائدة.. وول ستريت تفتح منخفضة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم الأربعاء، بينما يقيم المستثمرون النتائج المتباينة لشركتي مايكروسوفت وألفابت، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.

وتراجع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 92.08 نقطة أو 0.26 بالمئة عند الفتح إلى 35345.99 نقطة.

وبدأ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول متراجعا 8.50 نقطة أو 0.19 بالمئة عند 4558.96 نقطة، فيما فتح مؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 21.03 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 14123.52 نقطة.