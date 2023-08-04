مع ترقّب معركة انتخابيّة حامية.. رئيس وزراء باكستان يقترح حلّ البرلمان

كشفت مصادر سياسية اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اقترح حلّ البرلمان في التاسع من أغسطس/ آب، قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية المجلس، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات بعد تكهنات باحتمال تأجيلها بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ شهور في الدولة المسلحة نوويًا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وقال نائبان في البرلمان حضرا مأدبة عشاء أقامها شريف أمس الخميس لرويترز، إنه أكد لحلفائه أنه سيسعى إلى حلّ البرلمان في التاسع من أغسطس/ آب، وسيسلم أمر الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال لتنظيمها.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس/ آب.

وأضاف أحد النائبين: “قال إنه سيتشاور مع حلفائه بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال لإجراء الانتخابات و… سيقترح حل البرلمان”.

ومن شأن حل البرلمان قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته أن يمنح شريف وحلفاءه مزيدًا من الوقت للاستعداد لما يُتوقع أن يكون معركة انتخابية حامية مع الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء المخلوع السابق عمران خان.

وأمام حكومة تصريف الأعمال 90 يومًا لإجراء انتخابات عامة إذا سلمتها الحكومة السلطة مبكراً، مقابل 60 يومًا إذا سلمتها السلطة في نهاية فترة ولاية البرلمان.