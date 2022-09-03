مع تزايد تودد الصين.. بايدن يستضيف زعماء جزر المحيط الهادي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف زعماء جزر المحيط الهادي في اجتماع يومي 28 و 29 سبتمبر أيلول في واشنطن في أحدث محاولة أمريكية لتعزيز العلاقات مع المنطقة التي تسعى الصين بشكل متزايد إلى اجتذابها لصفها.

وقال البيت الأبيض في بيان إن القمة ستعكس “توسيع وتعميق تعاون الولايات المتحدة بشأن القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ والتصدي للأوبئة الانتعاش الاقتصادي والأمن البحري وحماية البيئة وتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي”.

وصرح مسؤول بالإدارة بأن البيت الأبيض دعا 12 دولة من جزر المحيط الهادي، بما في ذلك جزر سولومون، التي أبرمت في أبريل نيسان اتفاقا أمنيا مع الصين، مما زاد من قلق واشنطن بشأن نفوذ بكين المتزايد.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل بشأن الدول التي أكدت حضورها القمة والتي أشارت إليها نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان بوصفها أولوية خلال رحلة إلى المنطقة في أغسطس آب.