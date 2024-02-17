مع تصاعد التوترات الإقليمية.. إيران تكشف النقاب عن أسلحة دفاع جوي جديدة

كشفت إيران النقاب عن أسلحة دفاع جوي جديدة بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وفق ما نشرته وكالة “ارنا” للأنباء.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) أن إيران كشفت النقاب اليوم السبت عن أسلحة جديدة تشمل منظومة (آرمان) محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة (آذرخش) للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث نفذت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر إظهارا للتضامن مع قطاع غزة.

ويتعرض القطاع لهجوم عسكري إسرائيلي منذ هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وردا على هجمات الحوثيين، استهدفت الولايات المتحدة مواقع داخل اليمن بالإضافة إلى منشآت لجماعات متحالفة مع إيران في العراق وسوريا. وفي المقابل، تعرضت قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق لهجمات. كما قصفت إسرائيل أهدافا إيرانية في سوريا.

وأزيح الستار عن المنظومتين اليوم السبت بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني.

وقالت ارنا: “مع إدخال أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير”.

وأوضحت أن منظومة آرمان “يمكنها مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا”، في حين أن منظومة آذرخش “يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها… بمدى يصل إلى 50 كيلومترا مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق”.

وفي يونيو /حزيران الماضي عرضت إيران ما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم “فتّاح” ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.