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مع تصاعد التوتر.. أسلحة بريطانية ثقيلة في طريقها إلى أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
بريطانيا ترسل صواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا

بريطانيا ترسل صواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا

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أعلنت بريطانيا عن عزمها تزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات وصواريخ للدفاع الجوي، خلال الأسابيع المقبلة.

فبحسب مكتب ريشي سوناك، أكد رئيس الوزراء البريطاني خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنّ بريطانيا ستسلم أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مدافع مضادة للطائرات، وصواريخ للدفاع الجوي، التي كانت لندن قد تعهدت بتسليمها في وقت سابق.

جاء في البيان “أبلغ رئيس الوزراء البريطاني زيلينسكي بآخر المعلومات المتعلقة بتوريد المساعدات العسكرية البريطانية”.

كما قال سوناك “إنه سيتم تسليم مدافع إضافية مضادة للطائرات وصواريخ دفاع جوي قصيرة المدى في الأسابيع المقبلة”.

 

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