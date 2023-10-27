مع تصاعد التوتر في المنطقة.. تدريبات إيرانيّة بريّة لـ "مواجهة التهديدات المحتملة"

بدأت القوات البرية الإيرانية اليوم الجمعة، تدريبات تستمر يومين، لاختبار جاهزية أكثر من 200 طائرة هليكوبتر على الطيران، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الجيش أمير تشيشك للتلفزيون إنّ التدريبات، التي تم التخطيط لها في وقت سابق، تهدف إلى “مواجهة التهديدات المحتملة” التي قد تتعرض لها الجمهورية الإسلامية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أنّ الجيش نقل قوات ومعدات عسكرية من سبعة أقاليم إيرانية، لإجراء التدريبات في نصر أباد في إقليم أصفهان في وسط البلاد.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ الجيش نفذ أمس الخميس ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردًا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.

وذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان، أنّ “هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس، هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر”. وأمر الرئيس جو بايدن بتنفيذ تلك الضربات.

وقال أوستن في البيان: “هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.

وأضاف: “إذا استمرت هجمات وكلاء إيران ضد القوات الأميركية فلن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا”.

ومع تصاعد التوترات بسبب حرب غزة، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 19 مرة على الأقل في العراق وسوريا، على يد قوات مدعومة من إيران في الأسبوع الماضي. وأصيب إجمالي 21 جنديًا أميركيًا بإصابات طفيفة وتعرض أغلبهم لإصابات في الدماغ.