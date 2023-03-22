مع تصاعد المعارك.. زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية قرب باخموت

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه زار قوات بلاده قرب مدينة باخموت، الواقعة على الخطوط الأمامية للقتال، (الأربعاء 22-3-2023) وسلم ميداليات للمقاتلين.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام أسفل لقطات مصورة له وهو يسلم الميداليات للجنود “تشرفت بوجودي هنا اليوم لتقديم جوائز لأبطالنا. لمصافحتهم وشكرهم على حماية سيادة بلادنا”.

من جهتها، قالت المخابرات العسكرية البريطانية الأربعاء إن هناك احتمالا أن يكون الهجوم الروسي على بلدة باخموت يفقد الزخم المحدود الذي حصل عليه.

وكتبت الوزارة على تويتر في نشرة دورية أن هذا ربما يحدث بسبب “إعادة نشر بعض وحدات وزارة الدفاع الروسية في قطاعات أخرى”.

وصدت القوات الأوكرانية أمس الثلاثاء محاولات روسية للتقدم إلى وسط مدينة باخموت الصغيرة في شرق البلاد.

موسكو تتوعد

على صعيد آخر، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات جديدة الأربعاء، أن نية بريطانيا تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب تؤكد نية الغرب المعلنة بتدمير أوكرانيا بشكل نهائي.

وقالت بمقابلة إذاعية: أود أن ألفت الانتباه إلى أنه ليس هناك شك اليوم في نية الغرب المعلنة بوضوح، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، في تدمير أوكرانيا بشكل نهائي”.

كما رأت أنه “بعد التصريحات البريطانية الأخيرة انتهت جميع الأحاديث حول رؤيتهم لخير أوكرانيا في المستقبل”.