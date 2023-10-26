الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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مع تصاعد الهجمات.. واشنطن تُعزّز دفاعاتها في الشرق الأوسط بـ900 جنديّ

منذ 24 ساعة
القوات الأميركية

القوات الأميركية

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ نحو 900 من القوات الأميركية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات في المنطقة من جماعات موالية لإيران.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في إفادة صحافية، إن القوات الأميركية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق، وأربع مرات في سوريا، خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف أنّ القوات الأميركية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق، لكن الهجوم باء بالفشل.

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