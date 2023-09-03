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مع تعثّر اقتصاد الصين.. معظم بورصات الخليج تتراجع

منذ 9 دقائق
أسواق الخليج المالية

أسواق الخليج المالية

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأحد، متأثرة بانكماش قطاع التصنيع في الصين التي أظهر اقتصادها بوادر تعثر، وهو ما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين.

وأظهرت بيانات يوم الخميس انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/ آب، بينما تراجعت القوة الدافعة لنمو قطاع الخدمات قليلًا.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي واختتم التداولات على انخفاض 0.1 بالمئة، مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.6 بالمئة وسهم البنك التجاري واحدًا بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.3 بالمئة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، تدرس بيع حصة من أسهمها تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار.

لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 1.8 بالمئة بعد أن قالت اليوم الأحد إنها وافقت على بيع وحدتها الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار).

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، مع تراجع معظم القطاعات.

وتأثر المؤشر بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة وسهم السويدي إليكتريك 3.7 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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