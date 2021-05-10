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مع تعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة… أسعار الذهب تصعد

منذ 7 ساعات
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتقترب من قمة ثلاثة أشهر بلغتها الأسبوع الماضي، بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1835 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا، المحلل لدى آي.جي ماركتس، إن ”تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل في ما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة“.

وأضاف أنه في ظل زخم الاتجاه الصعودي، 1850 دولارا سيكون المستوى المهم المرتقب القادم للذهب.

وأظهرت بيانات نشرت الجمعة أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة تباطأ على غير المتوقع في أبريل نيسان، إذ وجدت الشركات صعوبة في الحصول على العاملين والمواد الخام وسط تحسن سريع في الوضع الصحي العام ومساعدات حكومية ضخمة.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الشهر الماضي البالغ 266 ألفا كان بعيدا كل البعد عن التوقعات.

ويتعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2934.15 دولار. وزادت الفضة 1.1 % إلى 27.74 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.6 % إلى 1256.27 دولار.‎

    المصدر :
  • رويترز

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