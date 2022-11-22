مع توقف صعود الدولار... الذهب يرتفع

ارتفع سعر الذهب مع تراجع الدولار، بينما تحوّل تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتشرين الثاني بحثاً عن توجيهات في شأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1745.13 دولاراً. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1746.00 دولاراً.

وعوّض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضّل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وتوقف صعود الدولار، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.