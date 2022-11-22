الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مع توقف صعود الدولار... الذهب يرتفع

منذ ساعتين
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

ارتفع سعر الذهب مع تراجع الدولار، بينما تحوّل تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتشرين الثاني بحثاً عن توجيهات في شأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1745.13 دولاراً. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1746.00 دولاراً.

وعوّض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضّل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.

وتوقف صعود الدولار، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

    المزيد من أخبار العالم

    من مدينة خيرسون
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تبدأ عمليات إجلاء السكان في منطقتي خيرسون وميكولايف
    الجيش البولندي
    بولندا في طريقها لتصبح القوة العسكرية العظمى بأوروبا
    أسهم اليابان
    أسهم اليابان تصعد وسط حذر لقرار المركزي الأمريكي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
    تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
    الدولار
    افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع
    المنتخب الإيراني
    موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم