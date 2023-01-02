مع زيادة التوتر.. الاتحاد الأوروبي يحثّ كوريا الشماليّة على وقف التصعيد

دعا الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وإزالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

الاتحاد قال في بيانه: “الاتحاد الأوروبي يدعو جمهورية كوريا الشمالية إلى وقف الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة التوترات العسكرية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وتسلل الطائرات المسيرة خارج حدودها، وهو الأمر الذي حدث الأسبوع الماضي”.

يذكر أن 5 طائرات مسيرة من كوريا الشمالية دخلت أجواء كوريا الجنوبية يوم الإثنين 26 كانون الأول/ ديسمبر، وأقلعت طائرات ومروحيات كوريا الجنوبية لاعتراض المسيرات الشمالية.

فيما أسفر الحادث عن تعليق العديد من الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية. كما تحطمت إحدى الطائرات التي أقلعت لاعتراض المسيرات الكورية الشمالية.