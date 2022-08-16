مع زيادة الشحنات من أوكرانيا.. أسعار حبوب شيكاغو تتراجع

واصلت العقود الآجلة للذرة والقمح وفول الصويا في شيكاغو خسائرها اليوم الثلاثاء متأثرة بالمخاطر الاقتصادية في الصين وتوقعات بتأثير أخف للأمطار على المحاصيل الأمريكية وزيادة الشحنات من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لفول الصويا، وهي الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة، واحدا بالمئة إلى 13.98-3/4 للبوشل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش.

ونزلت الذرة 1.3 بالمئة إلى 6.20 دولار للبوشل والقمح 1.6 بالمئة إلى 8.05 دولار للبوشل.

وتراجع فول الصويا أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على أسبوع بعد أن أدى خفض غير متوقع لسعر الفائدة في الصين إلى إثارة المخاوف من تعثر النمو في أكبر مستورد لفول الصويا في العالم.

وتسبب القلق إزاء الصين في انخفاض أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغط على فول الصويا والذرة التي هي من بين المحاصيل التي يتم على نطاق واسع معالجتها لاستخدامها في الوقود الحيوي.

كما أدى التوتر الاقتصادي إلى ارتفاع الدولار، مما ضغط أيضا على السلع الأساسية المسعرة بالعملة الأمريكية.

وقال بنك كومرتس في مذكرة “البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أدت لتهدئة أسواق السلع الأساسية في مطلع الأسبوع”.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن توقعات الطقس بتأثير أخف للأمطار هذا الأسبوع، في المناطق الغربية الجافة من حزام الذرة وفول الصويا بالولايات المتحدة، كانت أيضا سببا في الحد من ارتفاع الأسعار.

كما خفت مخاوف الإمدادات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا من خلال شحنات الحبوب الأولى بموجب اتفاق الممر الآمن.

وغادرت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أول شحنة من المساعدات الغذائية متجهة إلى أفريقيا منذ الغزو الروسي. وقال نائب وزير البنية التحتية في البلاد إن بلاده ربما تصدر ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر أيلول.