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مع شركة تابعة لسيفي الألمانية.. أدنوك توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

منذ 10 دقائق
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقية لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما مع شركة سيفي للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي.تي.إي المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي) الألمانية.

وذكرت أدنوك في بيان أن الغاز الطبيعي المسال سيأتي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لها، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028.

وزادت أدنوك تركيزها على الغاز الطبيعي كونها تعتبره وقودا انتقاليا في الوقت الذي يحاول فيه العالم الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومع احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ومن المتوقع أن يضاعف الرويس إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 15 مليون طن سنويا من ستة ملايين طن.

وهذه الصفقة هي ثاني اتفاقية للتوريد من الرويس بعد اتفاقية مماثلة مدتها 15 عاما تم الإعلان عنها في ديسمبر كانون الأول مع وحدة مقرها سنغافورة تابعة لشركة إي.إن.إن الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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