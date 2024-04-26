مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا.. وول ستريت تغلق مرتفعة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة مدعومة بصعود أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التكنولوجيا ألفابت ومايكروسوفت بالإضافة إلى صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

وعبر المستثمرون عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لشركة ألفابت فضلا عن إطلاقها برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار إلى جانب نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بعد أن تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات وول ستريت مدفوعة بالمكاسب الناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 50.27 نقطة أو 1.00 بالمئة ليغلق عند 5098.69 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 311.00 نقطة أو 1.99 بالمئة إلى 15922.76 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.37 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 38237.17 نقطة.