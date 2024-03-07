مع صعود الين.. المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض حاد

انخفض المؤشر نيكي الياباني من مستوى قياسي مرتفع ليغلق على انخفاض حاد اليوم الخميس 7آذار/مارس الجاري، وسط عمليات بيع للأسهم المرتبطة بالرقائق مع صعود الين وسط توقعات متزايدة لتعديل سياسة بنك اليابان المركزي.

وأغلق المؤشر منخفضا 1.23 بالمئة، وهو أكبر تراجع يومي منذ 26 يناير كانون الثاني، عند 39598.71 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 40472.11 نقطة مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية.

كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره لينخفض 0.44 بالمئة إلى 2718.54 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوريتري “جدد المستثمرون توقعاتهم بأن بنك اليابان سينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت مبكر من هذا الشهر”.

يتزايد زخم لدى بنك اليابان للنظر في إنهاء أسعار الفائدة السلبية قريبا ربما هذا الشهر، مع احتمال أن تسفر مفاوضات سنوية بخصوص الأجور عن زيادات كبيرة في الرواتب للعام الثاني على التوالي.

وقالت جونكو ناكاجاوا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إن الاقتصاد يحرز تقدما مطردا نحو تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ اثنين بالمئة.

وجاءت تعليقاتها في أعقاب تقرير وكالة جيجي برس اليابانية أمس الأربعاء الذي ذكر أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان سيقولون على الأرجح إن رفع أسعار الفائدة السلبية أمر معقول وذلك في اجتماع السياسة هذا الشهر.

وأدت هذه التكهنات إلى ارتفاع الين لأعلى مستوى منذ شهر مقابل الدولار.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 3.89 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي. وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.48 بالمئة.

وارتفعت أسهم القطاع المالي، إذ صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.53 بالمئة و1.65 بالمئة على الترتيب.