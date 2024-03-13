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مع نزول أسهم الرقائق.. تراجع أغلب مؤشرات وول ستريت

منذ 39 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

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تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الأربعاء مع عكوف المستثمرين على جني الأرباح من أسهم إنفيديا وشركات أخرى في قطاع الرقائق، وذلك في الوقت الذي يترقبون فيه بيانات أسعار المنتجين التي من المقرر صدورها غدا الخميس ومؤشرات أخرى خاصة بالتضخم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 9.66 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 5165.33 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 85.18 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 16180.46 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 38.68 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 39046.98 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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