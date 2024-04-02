مع نزول سهم تسلا.. المؤشرات الأمريكية تتراجع

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، مع عكوف المستثمرين على دراسة احتمالات تأخير مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، في حين انخفض سهم تسلا بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية انخفاضا في عدد التسليمات الفصلية للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وكان سهم تسلا من بين أكثر الأسهم تأثيرا على المؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 37.73 نقطة بما يعادل 0.72 بالمئة إلى 5206.04 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 156.38 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 16240.45 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 387.81 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 39171.55 نقطة.